印度財長：將爭取成為全球供應鏈遷出中國的首選地

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 表示，印度計畫更多地參與全球供應鏈，並將經由生產激勵計畫和國內消費市場的成長，成為替代中國的第一選擇。

Sitharaman 在彼得森國際經濟研究所表示，生產激勵計畫涵蓋半導體等 13 個製造行業，將把全球價值鏈引入印度。她說，「這樣一來，我們希望印度能夠生產許多大型散裝產品」，以滿足國際和本地需求。

Sitharaman 表示，預期所有供應鏈都移出中國是不實際的，不過，為避免供應鏈中斷，主要企業已經變得謹慎，並實施多元布局，這為印度提供了機會。

印度希望成為把供應鏈遷出中國的公司首選目的地，上個月制定了宏偉目標，爭取到 2030 年印度總出口達到每年 2 兆美元。

Sitharaman 周一表示，以手機製造業為例，2014 年時印度的手機生產量非常少，如今已成長為全球最大的出口國之一。

她正在美國進行為期一周的旅行，以參加世界銀行和國際貨幣基金的春季會議。

Sitharaman 指出，印度擔任 G20 跨政府論壇的主席國，這為印度帶來很好的機會，可以證明並努力讓所有國家在實質性問題上團結起來。

她補充說，隨著印尼、印度和巴西在 2022 年至 2024 年期間，每年輪流擔任 G20 主席國，這將把「新興市場的觀點帶到前台」。

Sitharaman 表示，就加密貨幣達成全球共識也將是印度的優先事項之一。 「我們尋求為所有國家制定一個共同框架，來處理這個問題」。