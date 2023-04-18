亞太央行升息循環陸續喊卡 誰會率先降息？

繼 2022 年跟進聯準會 (Fed) 的積極升息步伐後，今年許多亞太國家央行陸續喊停緊縮政策，雖然通膨仍遠高於央行設立目標，但隨著美元在 9 月觸頂，亞太地區經濟成長和貨幣貶值的平衡問題，似乎也得到緩解。

有經濟學家認為，一些亞洲央行可能已結束緊縮循環，開始把注意力轉向以降息來刺激成長的相關措施，花旗和 ING 等經濟學家預估，最快下半年就會看到有央行採取行動。

中國和日本目前仍是緊縮政策周期的「局外人」。以下是目前已對緊縮政策踩下煞車的亞太央行，以及分析人士對於它們後續行動的看法及預測。

南韓

(圖: Shutterstock)

央行政策利率：3.5%

通膨率 (3 月)：年增 4.2%

央行通膨目標：2%

GDP(2022 年 Q4)：年增 1.3%，季減 0.4%

下一次利率決議：5/25

南韓央行是疫情時代下率先升息的主要亞洲經濟體之一，也是第一個穩定利率，甚至可能成為亞洲地區第一個降息的國家。

自 2022 年連續七度升息後，南韓央行前兩次會議均維持利率不變，雖然央行總裁李昌鏞駁斥了今年稍晚降息的說法，花旗和 ING 經濟學家均對此抱持懷疑態度，他們預期，隨著通膨回落到目標水平，加上緊縮周期對經濟造成的傷害浮現，南韓央行仍會在今年降息。

花旗經濟學家 Choi Ji-uk 上周發布報告稱，假設實質利率已達中性水平、通膨達到 2% 目標，南韓央行將自 8 月 23 日起展開降息周期，並在 2024 年讓利率降至 2%。

ING 經濟學家 Min Joo Kang 指出，因限制性政策環境對消費和經濟造成壓力，需求壓力可能轉弱，與此同時，外部需求料於下半年逐步改善。

澳洲

(圖: Shutterstock)

央行政策利率：3.6%

通膨 (2022 年 Q4)：年增 7.8%

央行通膨目標：2%-3%

GDP(2022 年 Q4)：年增 2.7%，季增 0.5%

下一次利率決議：5/2

澳洲央行本月初意外暫停升息，將利率維持在 3.6% 不變，是 2022 年 5 月啟動升息循環以來首次喊停，不過央行明確表示，為了確保通膨回到目標水平，未來不排除進一步升息。

AMP 經濟學家 Diana Mousina 對此表示：「我們的看法是，未來幾個月的數據將令人失望，進一步升息是不合理的。」她預期澳洲央行年底前就會開始降息。

印度

(圖: Shutterstock)

央行政策利率：6.5%

通膨 (3 月)：年增 5.66%

央行通膨目標：4% 左右 (2%-6%)

GDP(2022 年 Q4)：年增 4.4%，季增 3.5%

下一次利率決議：6/6-6/8 間

儘管經濟學家預期將升息 1 碼，印度央行 4 月召開會議時，仍將利率維持在 6.5% 不變，央行總裁 Shaktikanta Das 預期，未來一年通膨將有所放緩，同時將本會計年度的通膨預估值從 5.3% 下修至 5.2%。

Refinitiv 數據顯示，摩根大通和法國興業銀行經濟學家預估，印度央行將在今年 Q4 降息 1 碼至 6.25%，明年 Q1 再降 1 碼至 6%。

東南亞 (印尼、馬來西亞、新加坡)

東南亞經濟體中，目前印尼和馬來西亞央行均已暫停升息，印尼央行過去兩次會議把 7 天期附買回利率維持在 5.75%，稱當前利率足以讓核心通膨在今年回到 2%-4% 的目標範圍。

該國此前公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.97%，較前值下滑且低於預期。

花旗經濟學家 Helmi Arman 預估，鑑於通膨前景良好，印尼央行最快今年 9 月就會降息。自 2022 年 8 月以來，印尼央行已六度升息，市場預期印尼央行將在今日的會議上繼續維持利率不變。

馬來西亞央行 3 月將基準利率維持在 2.75%，該國去年經濟成長強勁，且 2 月通膨率也落在央行設立的 3%-4% 目標水準。馬國下一次會議定於 5 月 3 日召開央行會議。

新加坡金融管理局上周維持貨幣政策不變，並警告今年經濟成長恐將乏力。該行預估，2023 年核心通膨率平均將達 3.5% 至 4.5%。新加坡下一次政策聲明要等到 10 月。

泰國、紐西蘭央行升息未停

排除上述幾個經濟體，亞太地區仍有國家還沒停止升息腳步，包含紐西蘭和泰國。

紐西蘭央行本月稍早將利率調升 2 碼，至 5.25%，高於市場預期。該國此前公布去年 Q4 通膨率高達 7.2%，仍遠高於目標的 1% 至 3%。其下一次會議將於 5 月 24 日舉行。

泰國央行 3 月時將政策利率上調 1 碼，至 1.75%，並表示在經濟成長和通膨前景的考量下，未來一段時間可能繼續升息。