盤中速報 - 中裕(4147)股價拉至漲停，漲停價104.5元，成交6,376張

中裕(4147-TW)12日09:19上漲9.5元，股價漲停報104.5元，委買56張、委賣1,062張，成交6,376張。
主要業務為新藥研發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲1.3%。
中裕(4147-TW)近5日股價上漲3.15%，櫃買指數上漲1.44%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-218 張
- 外資買賣超：-1,506 張
- 投信買賣超：+1,171 張
- 自營商買賣超：+117 張
- 融資增減：+232 張
- 融券增減：+74 張
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