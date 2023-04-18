美國勞工沒7萬6美元請不動！大學以上求職者價碼更高

根據紐約聯邦儲備銀行 (Fed) 的研究，在勞動力市場緊張的情況下，美國企業主恐得開出年薪近 7.6 萬美元的價碼，才請得動新員工。

根據紐約 Fed 最新的消費者預期調查，3 月保留工資上升至 75,811 美元，較該行去年 11 月調查結果提高約 2,100 美元。(保留工資是勞動者對未來職業工資的心理預期價位，即勞工參與勞動市場的最低要求工資)

控制工資是 Fed 的關鍵目標，因為 Fed 試圖在不引發經濟衰退的情況下，將通膨率降至目前 5% 以下。本月稍早公布了一些好消息，美國 2 月勞工流動調查報告 (JOLTS) 顯示，職缺數近兩年來首次低於 1,000 萬，代表 Fed 減緩勞動市場的努力，的確已產生一些影響。

然而，紐約 Fed 的調查表明，要抑制大眾對薪酬和物價上漲的預期仍是艱鉅任務。

男性勞工期待的工資更高。男性勞工 3 月保留工資較上回 11 月的調查增加 3,200 美元，達到 88,900 美元，而同期女性保留工資則增長 1,400 美元，達到 63,100 美元。

此外，有無大學學位的求職者之間的保留工資差距也擴大了。自疫情開始至 2022 年 3 月，不具大學學歷求職者的保留工資從 48,800 美元飆升至 62100 美元，但過去一年曾略為下降至 59,700 美元。

與此同時，至少擁有大學學位以上的求職者，過去一年保留工資持續增加，自 81,800 美元上升至 97,300 美元。