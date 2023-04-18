美股重點新聞摘要2023年04月18日

今日操盤前瞻

中國 Q1 GDP、3 月城鎮固定資產投資、工業增加值等數據

歐元區、德國 4 月 ZEW 經濟景氣指數

美股財報 (4/18 盤前)：美銀 (BAC)、高盛 (GS)、紐約梅隆銀行 (BK)、嬌生 (JNJ)

美國 3 月營建許可、新屋開工數據

傳遭台積電砍單逾四成 ASML 暴跌逾 4%

外傳遭大客戶台積電砍單逾四成，半導體微影設備廠艾司摩爾 (ASML) 週一 (17 日) 暴跌逾 4%，引領費半指數收黑 0.12%。閱讀全文...

台日歐控印度調升 IT 產品關稅 WTO 裁定印方違規

世界貿易組織 (WTO) 審議小組週一 (17 日) 裁定，印度在與歐盟、日本和台灣就科技 (IT) 產品進口關稅的爭端中違反全球貿易規則，印度傳出將對此裁決提出上訴。閱讀全文...

美眾院議長麥卡錫：將就債務上限問題進行表決 不會無條件通過

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周一 (17 日) 表示，眾院未來幾周將就提高債務上限的計畫進行表決，但也強調不會在缺乏削減支出計畫的情況下通過這項立法，重申既定立場。閱讀全文...

蘋果進一步攻向金融服務領域 推出年利率 4.15% 儲蓄帳戶

根據 CNBC 周一（17 日）報導，蘋果與華爾街大行高盛聯手推出年利率為 4.15% 的 Apple Card 儲蓄帳戶，該帳戶沒有最低存款或餘額要求，用戶可以透過 iPhone 上的錢包應用程式設定帳戶。此舉意味著蘋果在進軍金融服務領域的道路上更進一步，也表明美國銀行業存款爭奪戰依然持續且競爭激烈。閱讀全文...