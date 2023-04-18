美眾院議長麥卡錫：將就債務上限問題進行表決 不會無條件通過

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周一 (17 日) 表示，眾院未來幾周將就提高債務上限的計畫進行表決，但也強調不會在缺乏削減支出計畫的情況下通過這項立法，重申既定立場。

麥卡錫在向紐約證交所發表演說時表示：「債務違約不是一個選項，但缺乏附加條件的債務上限不會獲得通過。」

拜登和麥卡錫 2 月時會面商討債務上限問題，但由於雙方不願各退一步，最終未能取得突破。數月來，共和黨人要求拜登政府以削減聯邦支出來換取調高舉債上限，拜登則堅持兩件事不應混為一談。

麥卡錫批評拜登總統無視這項問題，拒絕就債務上限達成任何協議，並呼籲雙方再次進行談判。

根據麥卡錫提出計畫，拜登政府應將可自由支配支出削減 1300 億美元，至 2022 會計年度的水平，同時將未來 10 年的支出增幅控制在 1% 以內，其他條件還包含恢復聯邦福利項目的工作要求，以及收回未動用的疫情紓困資金等。

眾議院共和黨將在周二 (18 日) 的閉門會議中討論上述提案，目前還不確定何時公布正式文本，共和黨眾議員希爾 (French Hill) 認為可能會在本周出爐。

白宮副發言人貝茲 (Andrew Bates) 發布聲明，批評麥卡錫和共和黨挾持了美國民眾的信任和尊重，稱共和黨人提議的支出削減水平，將干擾政府向人民提供醫療保健和食物援助服務，進而傷害家庭。

美國已在今年 1 月達到 31.4 兆美元的法定債務上限，若未能將舉債門檻拉高，或是暫停債務上限，美國財政部最快今年夏季就會斷炊，後續甚至可能引發債務違約，造成市場恐慌。