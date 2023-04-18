盤中速報 - GD Culture Group Limited(GDC-US)股價大漲至2.7500元，漲幅達6.59%

GD Culture Group Limited(GDC-US)截至台北時間17日22:28股價上漲0.17美元，報2.7500美元，漲幅6.59%，成交量2,451（股），盤中最高價2.9500美元、最低價2.6200美元。

美股指數盤中表現

GD Culture Group Limited(GDC-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.49%
  • 近 1 月：-3.73%
  • 近 3 月：-34.52%
  • 近 6 月：-22.75%
  • 今年以來：-22.75%

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