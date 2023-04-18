安永擬裁撤美國3000名員工 解決產能過剩並節省成本

英國《金融時報》（FT）周一（17 日）報導，安永會計師事務所將在美國裁撤 3,000 名員工以消除「產能過剩」，次此裁員主要集中在諮詢部門，占安永美國員工總數 5%，不過受影響業務的裁員比例將更高。

安永的發言人表示：「在評估當前經濟狀況的影響、強勁的員工留任率以及公司部分部門產能過剩之後，做出了一個艱難的商業決定，將大約 3,000 名美國員工資遣。」

發言人補充說：「這些行動是公司業務持續管理的一部分，而不是最近結束的策略評估結果，也就是所謂『珠穆朗瑪峰計畫』（Project Everest）。」

周一裁員的裁員消息公布不到一周之前，安永將其全球諮詢業務分拆為一家代號為「珠穆朗瑪峰計畫」的新公司計畫宣告失敗。該計畫耗時一年多，花費逾 6 億美元。

值得注意的是，安永的裁員幅度超過其他諮詢集團近幾個月宣布的人事裁撤。安侯建業（KPMG）今年 2 月裁撤近 2% 的美國員工，埃森哲 (ACN-US) 也表示，將在未來 18 個月內裁掉 2.6% 的全球員工。麥肯錫（McKinsey）正在重組其後端部門，此舉將減少約 3% 的員工。

安永的諮詢業務在過去一年大幅放緩，此前在疫情期間，客戶爭相升級其 IT 服務，諮詢業經歷一段超高速成長時期。隨著利率上升，推動諮詢公司交易諮詢工作的併購熱潮也逐漸消失。

安永的全球領導層認為，「珠穆朗瑪峰計畫」可以讓雙方擺脫利益衝突規則，從而加速公司成長。利益衝突規則阻止諮詢公司向審計客戶出售許多服務，然而安永美國業務的領導層阻止了這筆交易，因為他們懷疑公司專注審計的業務本身是否足夠強大。

安永美國團隊上周警告，正計劃對公司進行精簡，以節省高達 5 億美元的年度成本。英國的高層也發出類似有必要削減成本的訊號。

在新冠疫情期間，四大會計師事務所都進行大規模招聘，拚命跟上繁重的工作量與超過正常水準的離職潮。然而，這些公司已大幅縮減招聘規模。投行 William Blair 上周進行的最新月度調查發現，四大會計師事務所發布的招聘訊息比一年前減少 62%。