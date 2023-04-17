盤中速報 - CBAK Energy Technology Inc(CBAT-US)股價大漲至0.9400元，漲幅達5.62%

CBAK Energy Technology Inc(CBAT-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.05美元，報0.9400美元，漲幅5.62%，成交量71,168（股），盤中最高價0.9499美元、最低價0.8900美元。

美股指數盤中表現

CBAK Energy Technology Inc(CBAT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.41%
  • 近 1 月：-8.42%
  • 近 3 月：-22.77%
  • 近 6 月：-23.44%
  • 今年以來：-10.29%

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