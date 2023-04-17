台灣大併台灣之星 林之晨：還有兩大問題

台灣大 (3045-TW)《myfone 行動創作獎》今 (17) 日正式開跑，不過談到與台灣之星的合併進度，總經理林之晨表示，除了希望公平會加速完成審查外，現在最大問題仍是 NCC 針對低頻頻寬處理處分，以及用戶轉換 VoLTE。

林之晨指出，合併案仍在公平會審查中，希望可以加速完成，不過現在的問題是 NCC 要求明年中完成低頻頻寬處理的處份，以及明年要關閉 3G，大量用戶要轉換 VoLTE 有難度。

其中，用戶轉換 VoLTE 方面，林之晨認為，由於牽涉用戶的使用習慣，且目前使用不支援 VoLTE 的用戶不少，政府應適時進行政策宣導，否則個別電信業者要推動會很辛苦。

林之晨也強調，台灣大絕對尊重 NCC，只是台灣大董事會共有 4 席董事與 5 席獨立董事，獨立董事在公司治理上是不可違背的天條，必須尊重利害關係人的意見，惟台灣大經營團隊還是很感謝主管機關。

至於台灣之星對台灣大的獲利貢獻，林之晨說，估計台灣大與台灣之星合併，對獲利「有幫助」的時間點，會是在合併後「第二個 12 個月」，此外，一旦合併後，台灣之星用戶將能採用 MOCN 作法使用台灣大的網路。

由台灣大哥大基金會舉辦的第 17 屆「myfone 行動創作獎」今天正式開跑，即日起至 8 月 10 日展開徵件活動，邀請作家吳若權擔任評審長，總獎金高達新台幣 400 萬元。