鉅亨投資雷達》現在是高收益債買入時機？

高收益債（現稱為非投資等級債）是指信用評等 BBB 級以下的債券，因其違約風險較高，所以需利用更高的利率來吸引資金。而儘管高收益債風險相對較大，其波動幅度仍比股市來的小。近期全球經濟衰退風險上升，股市起伏讓投資人吃不消，價格來到超便宜水準的高收益債是否更適合現在買入？

1. 殖利率水準誘人

自 2022 年聯準會升息以來，美國十年公債殖利率飆高，連帶推升其他債券的殖利率水平。而儘管殖利率升高表示債券價格壓低，反映市場對於經濟前景的擔憂以及投資人的信心問題。但高殖利率也代表能夠獲得的固定收益更高、潛在投資報酬率增加。從下圖可以看到，目前美國高收益債券的殖利率水準為 8.6%，遠遠高於過去十年的平均值 6.7%，可看出目前高收益債券的殖利率相比過去來到超誘人水準。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債指數，資料日期：2023/3/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 潛在上漲空間可期

受到聯準會升息影響，美國高收益債券殖利率近一年升高了 2.7%（目前到期殖利率為 8.6%），與公債間利差也來到歷史相對高點的 5.1%，投資吸引力上升。而短期內快速上升的殖利率水準，反映未來可預期的投資報酬率也會越高。從下圖可以看到，根據過往數據回測，以現在的高殖利率來看，未來五年美國高收益債券的報酬表現亮眼。可看出只要能耐心度過短期波動，長期而言高收益債券的潛在投資報酬可期。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債指數，資料日期：2023/3/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 若經濟即將衰退還能買？

近期市場受到美國中小銀行業存款外流危機、投資者信心問題，藉由消費與投資下降導致經濟陷入衰退的機率大幅上升。那投資人一定很好奇，如果經濟即將衰退，現在還是高收益債券的進場時機嗎？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債指數，資料期間為 1986 至 2023 年。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

我們利用過去四次的經濟衰退，找出與目前情況相似的時點（經濟衰退前夕，美國高收益債券與公債間利差突破 5% 時）。從上圖可以看到，因美國的景氣循環通常以 7-10 年為一個週期，投資美國高收益債券八年的平均年化報酬率為 8.4%；投資四年與六年的平均年化報酬率可達 9.3% 及 9.4%。因此從回測結果可看出，以目前的經濟現況而言，現在確實是進場高收益債券的好時機。

鉅亨投資策略

非投資等級債券基金，兼顧高收益與投資潛力

在目前經濟前景不太明朗的情況下，我們更看好殖利率及利差來到相對高水平的高收益債券，只要抱得住，長期而言的潛在上漲空間可期。而非投資等級債券基金百百種，每檔基金的投資策略與特色大不相同，建議投資人可視自身喜好與風險承受能力來挑選合適的非投資等級債券基金。

鉅亨精選基金

經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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