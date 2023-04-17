國泰證4月投資觀點 多數市場中立 僅美國正向

國泰證券今 (17) 日發布 4 月投資觀點，展望第二季，由於全球金融市場的領頭指標美國市場持續受惠聯準會升息步調趨緩、勞動市場依舊強勁，以及消費者支出與需求強韌，對美國市場抱持「正向」看法，多數市場均持「中立」，而產業發展則以「工業」、「金融」和「非核心消費」等最為看好。

國泰證說明，第一季接連發生重大金融事件，包括美國矽谷銀行倒閉、瑞信風暴等事件，造成民眾對小型銀行的不信任，加上美國將收緊對中小型銀行的監管，因此，建議投資人可轉向關注大型成熟銀行，其體質健康、發展相對較穩健。

而隨著經濟逐漸回溫，「非核心消費」和「工業」等產業，逐季獲利成長可期，國泰證認為，「能源」與「資訊科技」等產業可觀察後續發展。

其中，「能源」產業，受石油、天然氣等短缺影響，價格位於高檔，雖短期有發展空間，仍需注意伴隨全球能源需求降低帶來的後續效應。

而「資訊科技」產業則受惠於 AI、科技等新題材或大型活動的舉行，其產業龍頭企業有望表現較佳。

此外，債券市場受惠升息漸進尾聲，且高利率環境可能持續到年底，國泰證建議投資人可關注「美國公債」、「投資等級債」等標的，當升息進入尾聲，將有望吸引資金流入；而以美元計價且具投資等級的「新興市場主權債」也可做為留意方向。

不過，國泰證券提醒投資人，需留意且避開高波動的高收益債券，避免非必要的損失。