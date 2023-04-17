長榮航勤拖機事故 暫停駕駛員勤務待調查原因

非當事飛機，長榮航提供資料照。
非當事飛機，長榮航提供資料照。

長榮航 (2618-TW) 旗下長榮航勤拖機作業驚傳昨 (16) 日發生意外事件，長榮航 1 架 A321-200 (編號 B-16227) 機翼翼尖碰撞一旁的長榮航 B777-300ER (編號 B-16740) 機鼻下方，造成破損。

對此，長榮航勤已先暫停駕駛員勤務，細事發原因待相關單位進一步調查。

長榮航說明，B-16227 機翼末端翼尖撞上停放一旁的 B-16740 機鼻下方，長榮航勤已主動通報主管機關此異常事件。

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