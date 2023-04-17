不敢相信！兆豐金每股配1.32元 配發率100%史上新高

兆豐金 (2886-TW) 今 (17) 日召開董事會，拍板將動用未分配盈餘配發股利，每股擬配發 1.24 元現金股息、0.08 元股票股利，合計每股共配發 1.32 元股利，配發率百分百刷新歷史紀錄，頗令市場意外。

兆豐金去 (2022) 年受股債動盪拖累，因此儘管去年稅後純益 183.35 億元，但扣除 OCI(其他綜合損益) 帳上虧損及 1 成的法定公積後，只剩下 20~30 億元可用來分配股利，基於滿足股東需求顧及股利穩定，因此動用未分配盈餘挹注股利。

兆豐金發言人林瑞雲表示，兆豐金從金控成立以來已累積 421 億元，考量去年可分配股利金額不多，因此董事會決議動用約 168 億元未分配盈餘，用來配發股利，最後決議每股配發 1.32 元股利，以兆豐金去年每股稅後純益 (EPS)1.32 元來看，配發率高達百分百。

兆豐金 3 月舉行法說會，金控總經理胡光華當時就表示，受股債動盪、防疫保單理賠等因素影響，今 (2023) 年可發放股利將比往年來得少，但也預告將使用保留盈餘發放股利，強調股利政策不至於有太大的變動，今日股利政策拍板果然讓市場驚豔。

兆豐金近 4 年盈餘配發率約 8 成上下，前年盈餘配發率高達 87%，此次動用未分配盈餘後，配發率一口氣拉高到 100%，配發率創歷史新高。

兆豐金今天股價在平盤附近整理，終場收在 33.45 元，以每股現金股息 1.24 元估算，現金殖利率約 3.7%。

