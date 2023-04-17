【量大強漲股整理】台積電大單拉尾如何解讀?萬六關卡只是多頭剛剛開始?

美股上週五小幅回檔，道瓊工業指數下跌 143.23 點，那斯達克指數下跌 42.83 點，費城半導體下跌 4.49 點，台股今天開盤漲跌幅度不大，加權指數大多數時間都在平盤上下游走，直至最後一盤交易指標股台積電大單 5570 張拉高 5 元，一舉站上 520 元收復季線，台股終於擺脫今日盤整格局上漲 34.12 點，技術面觀察日 K 連 2 紅，並創下近期收盤新高距離萬六只有 37 點左右，我們先前就說過，櫃買指數領先創下波段高，加權指數一定隨後跟上，如今也驗證我們看法是正確的，只要美股今天表現不錯，台股明天開盤就有機會直接跳空站上萬六大關!

就籌碼方面觀察，三大法人外資賣超 9.22 億元；投信買超 2.64 億元；自營商買超 5.68 億元。三大法人合計賣超 0.92 億元。很明顯內資主導盤勢，當外資回頭買超，就是台股上萬六之時!

美國財政部長葉倫看好美國經濟將會溫和成長，對於聯準會未來升息動向，他認為不需擔心，因為強勁的經濟表現加上通膨已經穩定回落，他樂觀看待，這也跟我們看法相同。如果拉長時間來看，股市長線的變動跟【資金】呈現正相關! 而資金最重要的指標就是觀察利率，如果聯準會升息來到尾聲已經是市場共識! 如果年底聯準會開始降息，股市長線的多頭才剛剛開始!

本周將關注週四台積電法說會看法，台積電有可能縮減資本支出，但這也不是壞事，因為 AI 跟高速運算的需求，台積電先進製程技術仍是穩佔龍頭，就算縮減資本支出也不影響台積電領先地位。從國安基金宣布退場，但是今天台積電仍有超過 5500 張以上的大單尾盤買進，我們可以預見台積電法說會的看法不會太差! 我們預料台積電將會在【高速運算】跟【AI 晶片需求】這兩方面釋出好消息! 而年底前還有蘋果旗艦機 iphone15 將上市，按照過去經驗，這次蘋果旗艦機將換新晶片效能大幅提升，台積電獨攬蘋果 A17 晶片大單，將會是最大受惠者，蘋概股可望帶動台股一波上漲!

所以佳螢團隊對於今年的行情看法是非常樂觀的! 台股逐季走升格局不變! 目前外資普遍預估台幣年底有望升破 30 元對一美元關卡，年底甚至有機會來到 29 元，這將吸引外資回流買超台股，萬六關卡不會是結束，只是多頭剛剛開始! 一定要好好把握賺錢機會!

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