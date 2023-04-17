〈時碩訪廠〉攻醫療器械新藍海 打營運第四支腳

汽車零組件大廠時碩 (4566-TW) 去年每季合併營收均超過 10 億元，董事長黃亞興最新指出，目標此成為新常態，展望後市， 將在中國進軍醫療器械新業務，打下營運第四隻腳。

黃亞興表示，除了加大力道發展純電動車的關鍵零組件，日前也斥資 13 億元購入桃園新屋大園區 1.7 萬坪土地，預估 2024 年起打造為時碩工業園區，同時，拓轉投資天陽航太事業，最後將中國進軍醫療器械新業務，打下營運的第四支腳。

在中國，時碩無錫廠過去以汽車產業的安全氣囊零組件、汽車傳動精密機械加工零組件為主，在 2019 年於無錫安鎮 42.5 畝土地上投資人民幣 2.2 億元建設 43000 平方米的廠房，已於去年底落成並搬遷入駐開工。

儘管中國車市短期價格混亂，黃亞興說明，時碩無錫廠已由原來的產品，擴大到新能源車和純電動車的關鍵零組件。

另一方面，時碩無錫廠更將朝醫療器械方向發展，黃亞興指出，中國高規的醫療器械目前由國際大廠掌握供應，當局有獨立自主發展產業的想法，這是一個新契機，也是龐大新藍海，有別於其他的醫療器材供應商，將鎖定中國前五大微創手術器械大廠，尤其以吻合器為主，目標成為中國微創手術品牌大廠的最佳製造策略夥伴。

此外，因應汽車產業的新趨勢，時碩對台商蘇州崇業團隊持續增資，整合後由原來僅是精密機加為主的業務，擴充為金屬精密成型 (深抽、沖壓與機加) 一站式全方位價值服務者，全力發展中國電動車大廠的精密深抽馬達殼體和相關精密機械加工零件商機。

整體來看，黃亞興認為，傳產業的第一代多半面臨交棒而第二代、規模經濟、全球化、數位轉型和 ESG 越來越多面向嚴格挑戰，在市場關鍵轉型時刻，力拚將機械加工朝上下游整合，並打造出時碩大園區「找夥伴打群架」，成為國內傳產群聚的領頭羊，朝客戶一站購足的方向發展，建立互利、共生共榮與共享的永續經營平台。

時碩去年全年稅後純益 4.23 億元，每股純益 (EPS)5.74 元創下新高，扣除業外匯兌利益貢獻，本業 EPS 仍有約 4 元也是新高，展望後市，黃亞興指出，全年可望成長，但上半年客戶處在去庫存階段，預期下半年將優於上半年，先蹲後跳。

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