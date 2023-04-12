彰銀改選台新金撤軍 公股陣營全面主導董事會

纏鬥近 18 年的彰化銀行 (2801-TW) 經營權之爭終於畫下句點，根據彰銀今 (12) 日最新公告的董事提名名單，6 席董事、3 席獨董全都由公股陣營提名，台新金 (2887-TW) 不僅未提名，代表台新的自然人董事陳淮舟也請辭，意味台新金全面退出彰銀董事會。

彰銀將在 6 月 16 日召開股東會進行董事改選，根據公開資訊觀測站公告，彰銀董事 6 席董事、3 席獨董全都由公股陣營提名，包括現任董事長凌忠嫄、總經理周朝崇全都入列，凌忠嫄續掌彰銀可說毫無懸念。

公股提名的 6 席董事人選中，除了凌忠嫄、周朝崇外，還包括前土銀常務董事李文雄、彰銀工會理事長黃國棟、財政部國庫署副署長林秀燕，以及台灣經濟研究院院長張建一。

從提名人選來看，現任董座凌忠嫄幾乎篤定續掌彰銀，彰銀工會理事長黃國棟則以勞工董事身分獲提名入列，當選後 8 家官股金融機構都有勞工董事。

3 席獨立董事中，則有晉詣法律事務所主持律師吳雨學、台北大學會計學系教授李淑華、高雄科技大學資管系教授黃照貴。

至於先前的最大民股台新金，在併購保德信人壽 (現更名為台新人壽) 時已承諾金管會，未釋出的彰銀股份將只有可獲配股利的「受配權」，已無參與改選的投票權，也因此，本屆彰銀改選董事名單全由公股提名，台新金並未提名。

