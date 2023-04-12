彰銀6/16董事改選公股足額提名 凌忠嫄續掌董座

彰銀6/16董事改選公股足額提名 凌忠嫄續掌董座。(鉅亨網資料照)
彰銀6/16董事改選公股足額提名 凌忠嫄續掌董座。(鉅亨網資料照)

彰化銀行 (2801-TW) 今 (2023) 年將舉行董事改選，公股提名 6 席董事、3 席獨立董事，採足額提名，其中董事長凌忠嫄、總經理周朝崇皆入列，凌忠嫄將繼續掌彰銀兵符。

彰銀即將在 6 月 16 日舉行改股東常會，並進行董事改選，根據財政部今 (12) 日出爐的提名名單，包括現任董事長凌忠嫄、總經理周朝崇等全都入列，另外 4 席則有黃國棟、李文雄、林秀燕、張建一等。

另外，3 席獨立董事則有吳雨學、李淑華及黃照貴等。
 

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