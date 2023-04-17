〈時碩訪廠〉疫間危機入市轉投資天陽 搭航太起飛大商機

汽車零組件大廠時碩 (4566-TW) 是國內少數多元拓展航太版圖的金屬加工業者，旗下轉投資天陽航太也是國內極少數獲全球 AS9100 and NADCAP 航太品質認證業者，時碩董事長黃亞興最新表示，今 (2023) 年隨著航太市況強彈，航太業務營運展望樂觀可期。

時碩於 2021 年危機入市買下天陽航太 36.72% 股權，黃亞興指出，全球航太供應鏈過去三年受疫情影響大，但隨著全球解封，航空產業正強勁回溫，天陽航太由於可提供一站式全方位 (胚料 + 機加 + 相關後處理與 NDT 檢驗) 的優質供應鏈，樂觀看時碩與天陽航太透過互助共生與整合，將開創一個做強做大具經濟規模的大格局。

天陽具備生產航太等級精密鋁合金鑄造、砂模鑄造和相關完整處理製程以及 NDT 檢測能力，並擁有全球航太一階大廠長期訂單。

有別於一般傳產業以代工為主，黃亞興堅持 3D 經營模式─Define、Design 和 Desire，亦即定義與聚焦利基市場的發展趨勢以及鑑定核心客戶的需求、提供高值化的品質與合理更具競爭的價格以滿足客戶以及新商機的成長需求的整體方案，以及與全球各利基市場的關鍵核心客戶建立長期策略夥伴關係。

儘管今年全球景氣充滿不確定性，黃亞興認為，當市場短期陰霾退去，將交出持續健康成長的成績單。