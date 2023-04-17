盤中速報 - 雄獅(2731)急拉2.16%報189.0元，成交11,011張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速2.16%，17日11:24報189.0元，成交11,011張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雄獅(2731-TW)近5日股價上漲20.95%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.97%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+667 張
  • 外資買賣超：+124 張
  • 投信買賣超：-74 張
  • 自營商買賣超：+617 張
  • 融資增減：+621 張
  • 融券增減：-649 張

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