盤中速報 - 志豐(3206)股價大漲至35.6元，漲幅達7.23%

志豐(3206-TW)18日09:00股價上漲2.4元，報35.6元，漲幅7.23%，成交304張。
志豐(3206-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為蜂鳴器、揚聲器、喇叭、麥克風、耳機之製造及銷售。通訊配件之製造及銷售。
近5日股價上漲4.57%，櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+31 張
- 外資買賣超：+35 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：+251 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
志豐(3206-TW)18日09:00股價上漲2.4元，報35.6元，漲幅7.23%，成交304張。
志豐(3206-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為蜂鳴器、揚聲器、喇叭、麥克風、耳機之製造及銷售。通訊配件之製造及銷售。
近5日股價上漲4.57%，櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.33%
$11,533
原投組報酬率
+5.68%
$10,568
投組標的成分
40%
2457
20%
6719
20%
3046
10%
2066
10%