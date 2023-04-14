電金回神 台股反彈124點收15929點 周線終止連2黑

市場預期美國升息循環可望進入尾聲，帶動多頭信心回籠，台股今 (14) 日回神反彈，由電子權值股領軍上攻，資金同步流向金融股，帶動加權指數漲勢放大，終場上漲 124.67 點或 0.79%，收在 15929.43 點，收復短均，可望進一步挑戰萬六大關，成交值 2496.13 億元。台股周線終止連 2 黑，本周累計上漲 92.93 點。

櫃買指數終場上漲 0.71 點或 0.33%，收在 216.33 點，成交值 804.63 億元。上市櫃成交值合計 3300.76 億元。

權王台積電 (2330-TW) 股價回神，一度重返季線，但終場沒能站穩，收在 516 元，漲幅 1.18%；台達電 (2308-TW)、日月光投空 (3711-TW)、國巨 (2327-TW) 等電子權值股均獲資金點火；不過，大立光 (3008-TW) 因法說釋出第二季展望保守，今天湧現賣壓，股價大跌超過 4%，回測 2000 元關卡。

台達電雙管齊下搶攻電動車及儲能系統市場，近來不僅搶下台電嘉義新塭變電所近 3 億元標案，目前電動車充電樁累計已出貨 200 萬台至全球各地，今日在買盤追捧下，盤中放量大漲逾 4%，收 314.5 元，登近 2 年新高，其他充電樁概念股包括飛宏 (2457-TW)、健和興 (3003-TW) 等多檔也表現不俗。

金融股盤中漲勢逐漸擴大，富邦金 (2881-TW) 帶頭領漲 2%，國泰金 (2882-TW) 也漲逾 1%，金控雙雄表現強勢；融資租賃公司中租 - KY(5871-TW) 股價上漲 1.7%。貨櫃三雄早盤陷入多空拉鋸，盤中買盤回籠，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 強勢收漲逾 2%。

受惠旅遊市場強勁復甦，觀光股延續強勢表現，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 噴出第二根漲停，達 179 元，逼近歷史新高，市值也接近 160 億元大關，上市觀光股雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW) 、夏都 (2722-TW)、新天地 (8940-TW) 均亮燈漲停，此外，晶華 (2707-TW)、六福 (2705-TW)、遠雄來 (2712-TW) 等漲勢也相當強勁。

關注盤面焦點個股，華新 (1605-TW) 積極卡位電動車市場，印尼鎳產線預計第二季正式量產，可望貢獻營收，今天在買盤進駐下，股價大漲 4%，站上月線。昇佳電子 (6732-TW) 在訂單回流激勵下， 3 月營收達 3.58 億元，月增 36%，今天股價一度衝上漲停板，達 425.5 元，攀 1 年新高，終場漲停打開收 424 元。