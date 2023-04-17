盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.34%報96.1元，成交2,015張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.34%，17日09:24報96.1元，成交2,015張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲10.77%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.11%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,411 張
  • 外資買賣超：+1,187 張
  • 投信買賣超：+1,159 張
  • 自營商買賣超：+65 張
  • 融資增減：-197 張
  • 融券增減：+249 張

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