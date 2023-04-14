盤中速報 - 雄獅(2731)股價拉至漲停，漲停價179.0元，成交18,432張

雄獅(2731-TW)14日11:20上漲16元，股價漲停報179.0元，委買5,410張，成交18,432張。
主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲2.17%。
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲7.24%，台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-575 張
- 外資買賣超：-978 張
- 投信買賣超：-227 張
- 自營商買賣超：+630 張
- 融資增減：+433 張
- 融券增減：-129 張
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