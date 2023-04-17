盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.25%報1085.0元，成交549張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.25%，17日09:20報1085.0元，成交549張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲2.84%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.15%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+266 張
  • 外資買賣超：-190 張
  • 投信買賣超：+362 張
  • 自營商買賣超：+94 張
  • 融資增減：-2 張
  • 融券增減：+16 張

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