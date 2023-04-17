盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.25%報1085.0元，成交549張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.25%，17日09:20報1085.0元，成交549張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲2.84%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.15%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+266 張
- 外資買賣超：-190 張
- 投信買賣超：+362 張
- 自營商買賣超：+94 張
- 融資增減：-2 張
- 融券增減：+16 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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