台股下周挑戰萬六 聚焦台積電法說牽動盤勢

在外資回補下帶動台股大盤指數朝萬六靠攏，周線中止連二黑，法人指出，隨著財報周高峰期到來，除了美科技股重量級企業法說外，台積電 (2330-TW) 法說是釋出的景氣風向也將左右盤勢走向。

三大法人方面，本週法人資金明顯回補，外資單週回補金額擴大至 203.5 億元，本土自營商也小幅回補 7.05 億元，僅有投信法人調節 19.3 億元，三大法人合計買超 191.25 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，近期資金轉進傳產與金融族群，帶動金融指數一舉突破年線反壓，順利站回短中長天期均線之上，傳產族群更是日 K 線連 6 紅，改寫波段新高，多方走勢強勁，至於今年來強勢反彈的電子指數，則是連 3 周周線收黑，多頭漲勢暫歇。

從籌碼面來看，孫傳恕指出，2 月證券劃存款撥餘額維持 3 兆元之上，增加至 3.13 兆元，單月增加 1131 億元，且 3 月維持資增券減為正向表現，兩大指標顯示散戶信心回籠，偏多操作，搭配三大法人年迄今來對台股站在買方，外資累計買超金額近 2400 億元，投信也持續加碼超過 620 億元，有利替多方攻勢加溫。

安聯投信台股團隊表示，目前產業狀況出現好轉跡象，部分消費型電子產品如疫情受惠最多的個人電腦、遊戲等相關零組件需求開始見到回溫，手機相關則持續調整中；較晚開始調整的伺服器，雖仍在修正，但因目前評價面已處於相對低位、 加上產業成長能見度明確，投資價值也隨之浮現。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來說，2023 年台股企業獲利呈現衰退，但下滑幅度逐季縮小，第四季將轉為正成長，應有利於台股走勢正向發展。

大華優利高填息 30 產品經理何彥樟表示，股價表現往往提早一至兩季反映基本面，而今年第 1 季台灣加權指數漲幅約 12%，是 2008 年金融海嘯後最亮眼的第 1 季漲幅，目前市場普遍預期美國升息將至頂點，且市場開始期待明年降息，在預期資金環境寬鬆下，台股有望進入另一波多頭行情。

何彥樟指出，統計過去 15 年以來，台灣加權指數 4 月漲幅最大，原因在於投信、自營商等法人 Q1 結帳行情獲利後回補，同時迎接產業旺季而提前布局，推升 4 月行情走高。