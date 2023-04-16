〈台股風向球〉台積電法說在即 中小股走自己的路

台股加權指數上周小漲 92 點，漲幅 0.59%，不過，櫃買指數大漲 1.55%、呈價漲量增態勢，合計上市櫃中有近 30 檔漲幅超過 20%，反映多方資金積極湧進有題材的中小型個股，未來一周，隨著美股超級財報周到來，而台積電將於 20 日召開法說，預料仍以中小題材股較有發揮空間，惟須留意，櫃買指數自去年 10 月低點反彈至今，已滿足去年跌幅的 4 分之 3，法人建議投資人仍應居高思危。

上周五外資買超達 149 億元，創 3 周來單日最大量，投信則是進行換股操作，其中，外資主要買超處相對低檔的金控股和面板雙虎，買超開發金超過 5.3 萬張，新光金 4.1 萬張，群創 3.7 萬張，三商壽、國泰金和中鋼也獲買超 3 萬張，台新金、友達、玉山金均逾 2.7 萬張。

不過，外資一周賣超聯電近 2.9 萬張，日月光投控 2.5 萬張，華邦電 1.4 萬張，台積電和力積電均超過 1 萬張。

而投信一周買超有緯創 1.4 萬張，南亞科 7700 張，仁寶和華邦電均逾 5000 張，威剛、十銓逾 4000 張，台半和全新均超過 3000 張，顯示有意趁電子股處低檔之際逢低布局。

接續美股超級財報周到來，包括聯合航空、美國銀行、洛克希德馬丁、特斯拉、IBM、Signature 銀行、Silvergate Capital、摩根史坦利、IBM 等大廠陸續公布財報，市場將再度聚焦企業獲利和對未來的展望，不排除因後市看法趨低迷，令市場陷入震盪。

永豐金投顧提到，3 月出現美國銀行倒閉的金融危機，國安基卻在近期宣布退場，等同是國安基金表態美國的銀行業沒有危險，且景氣再下探的可能性低，有助市場信心回升。

永豐金投顧認為，自本波景氣下行以來，台積電是中流砥柱，在台積電也回歸景氣大趨勢後，其實可以視衰退尾端；而就整體來看，季報公布前中小型股繼續攻擊，本周仍有望衝破萬六關卡。