新產能投產+中國銷售增 亨泰光全年營收續戰新高

隱形眼鏡製造廠亨泰光 (6747-TW) 看好，新自動化產線今年開始投產，總產能將提升超過 3 成，中國 OK 鏡銷售持續提升，有望推升今年營收至少年增 2 成、挑戰 3 成，全年營收將突破 9 億元，再創新高。

中國市場方面，董事長吳怡璁表示，去年兩家經銷商合計出貨 27 萬片，今年第一季出貨 6.5 萬片，雖然今年中國仍有許多競爭者，不過與經銷商合作布局，加上下半年旺季效應，中國全年營收至少要成長 20%。

目前中國共有 17 張 OK 鏡認證，其中中國有 7 張、海外 10 張，而亨泰光是唯一擁有兩張認證的業者，目標今年底、明年第一季再取得第三張認證，期望拓展至二、三線城市。

吳怡璁分析，由於眼科醫科對於新產品的使用相對保守，有名氣的醫生為快速消化看診者，很難選擇不熟悉的產品，因此新進的廠商業者要花更多時間說服醫生，布局較為辛苦，未來市場有機會呈現打群架趨勢。

產能方面，亨泰光去年總產能從 20 萬片提升至 45 萬片，預計新自動化產線加入投產後，今年總產能可提升至 60 萬片，可因應至明年訂單，若未來產能利用率達到 6-7 成，會再準備新產線。

亨泰光坦言，雖然新產線投產與中國銷售帶動下，目標今年營收年增 3 成，不過產品組合調整下，加上今年人力成本顯著提升，預估全年毛利率會略為下降，約影響 3-4%。

3 月營收 0.76 億元，月增 7.26%、年減 5.54%；第一季營收 1.96 億元，季增 24.8%、年減 2.03%。