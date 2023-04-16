台積電法說、3月外銷訂單、Touch Taiwan開幕 本周大事預告

權王台積電將在周四召開法說會，市場關注最新展望、國內外布局等五大重點，經濟部也預計同日公布 3 月外銷訂單結果，估持續較去年同期衰退、呈現連七黑，另外，顯示器產業年度盛事 Touch Taiwan 即將在周三開展，多家大廠將釋出最新技術與展望，以下為本周大事預告：

台積電法說周四登場 市場聚焦五大重點

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會即將在周四登場，除公布首季財報外，也將釋出最新展望，外資預期，台積電第二季營收恐持續衰退，季減約 10%，全年美元營收持平去年至小幅衰退。

另外，由於近期市況仍不明朗，台積電也有意推遲高雄廠建廠時程，在歐洲佈局的進度也放緩，預料國內外布局、產業需求復甦速度還有 3 奈米製程稼動率等，都將是會中焦點。

景氣低迷 3 月外銷訂單恐呈現連七黑

經濟部統計處預計周四公布 3 月外銷訂單，由於中國經濟仍在緩步回溫中，加上通膨、升息壓力仍存在，需求並未如預期般顯著成長，預計 3 月外銷訂單仍較去年衰退，年減逾 20%，呈現連七黑。

Touch Taiwan 2023 辦六主題 聚焦 Micro/Mini LED

2023 Touch Taiwan 即將在本周三至周五登場，預計將有 10 個國家、295 家指標廠商與 862 個攤位參展，橫跨「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」到「淨零碳排 & 新能源」六大主題，提供涵蓋智慧顯示創新技術、多元化應用、解決方案及互動式體驗服務。

近年隨著新能源意識抬頭，電動車、自駕車快速發展，消費者追求乘車時娛樂及智慧化服務需求，大幅提升車用顯示器需求，智慧座艙已成為全球豪華汽車大廠爭相布局的重點，從儀錶板、後視鏡、抬頭顯示器、中控面板、後座娛樂應用面板等，面板須具備高解析度、高亮度與低灰表現，顯示技術也開始有 AMOLED 及 MiniLED 背光技術的導入，顯示器相關廠商也開始積極發展整車娛樂系統整合技術，為顯示器本身做更高的附加價值。