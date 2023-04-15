中國廣交會疫情後首度恢復實體展 規模為史上最大

被視為中國外貿風向球的第 133 屆進出口商品交易會 (廣交會)，周六(15 日) 在廣州揭開序幕。本屆廣交會不僅將全面恢復實體展出，也是 1975 年開展以來規模最大的一屆，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，本屆廣交會是疫情防控實施「乙類乙管」政策後，首度恢復全面線下舉辦，意義重大。本次展期為 4 月 16 日至 5 月 5 日。

徐兵還稱，本屆展出規模將是史上最大，展覽面積和參展企業數量都創下歷史新高，展覽面積從 118 萬平方公尺增加至 150 萬平方公尺，展位數從 6 萬個增至近 7 萬個。

此外，線下參展企業從 2.5 萬家增至近 3.5 萬家，新參展企業超過 9000 家，線上參展企業也超過 3.9 萬家。

根據介紹，本屆參展企業又以生產企業、民營企業為最大主體，占比分別達 50.57% 和 90.1%。

自 1975 年春季開展以來，廣交會每年春、秋兩季都會在廣州舉辦，目前已成功舉辦 132 屆，與全球 229 個國家和地區建立貿易關係，累計出口成交額約 1.5 兆美元，累計到會和線上觀展境外採購商約 1000 萬人。

根據中國海關統計，中國第一季貨物貿易進出口總值為人民幣 (同下)9.89 兆元，年增 4.8%，其中出口為 5.65 兆元，年增 8.4%；進口 4.24 兆元，年增 0.2%。