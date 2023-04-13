中國第1季出口成長8.4% 海關總署：開局穩中向好

中國海關統計數據顯示，第 1 季出口為人民幣（下同）5.65 兆元，成長 8.4%，且東盟依然是中國第一大貿易夥伴，海關總署說，數據顯示外貿進出口「開局平穩，逐月向好」。

海關總署周四（13 日）公布的統計數據顯示，第 1 季外貿進出口總值為 9.89 兆元，較去年同期增長 4.8%，其中出口為 5.65 兆元，成長 8.4%，進口 4.24 兆元，成長 0.2%。

上季東盟依然是中國第一大貿易夥伴，對東盟進出口額為 1.56 兆元，較去年同期躍增 16.1%，佔外貿總值的比率為 15.8%。中國對歐盟、美國、日本及南韓的進出口額分別為 1.34 兆元、1.11 兆元、5,464.1 億元及 5,284.6 億元。

中國與「一帶一路」沿線國家的進出口額合計 3.43 兆元，擴大 16.8%。中國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）其他 14 個成員國的進出口額共計 3.08 兆元，成長 7.3%。

海關總署表示，上季外貿經營主體數量穩中有增。有進出口實績的外貿企業家數，達到 45.7 萬家，增加 5.9%。海關統計數據顯示，今年第 1 季，各類外貿主體進出口競相發力，穩步發展。其中，民營企業進出口的增速高於整體，繼續扮演外貿主力軍角色。民營企業進出口額為 5.18 兆元，增長 14.4%，佔外貿總值的比重為 52.4%。

海關總署新聞發言人呂大良說，上季外貿進出口展現較強韌性，開局穩中向好，為全年外貿促穩提質打下基礎。

呂大良並表示，全球通膨高漲與外需減弱，直接衝擊外貿活動，而保護主義、地緣政治等風險，也進一步增加全球經濟的不穩定性、不確定性及難預期性，中國外貿發展將面臨更大挑戰。不過，中國經濟的韌性強、潛力大、活力足，長期向好基本面依然不變，隨著經濟運行持續好轉，外貿向好勢頭有望進一步延續。