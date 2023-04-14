中國外貿人談人民幣結算 外國客商咨詢增加 現實挑戰仍在

在北京力推人民幣國際化之際，對中國外貿人來說，使用人民幣結算的動力遠大於顧慮，動力是能有效降低匯率波動風險，顧慮則是在美元升值時期，他們也願意收美元，以獲得更高收益。

據《第一財經》報導，寧波寶林達進出口公司總經理魏國文說：「最近有越來越多的外國客商來詢問，能不能用人民幣結算，和我們用人民幣結算的客戶也的確在變多。」

魏國文表示，目前用人民幣結算的出口業務佔公司總業務的比率約 5%，大約有四、五家客商選擇用人民幣結算，此前這類客商極少。

隨著人民幣國際化推進，中國與越來越多的國家和地區簽署人民幣清算安排合作備忘錄。今年 2 月 9 日，巴西人民幣清算安排的建立，使巴西成為第一個直接用人民幣計算和接入跨境支付的拉丁美洲國家。4 月 11 日，中國工商銀行成功辦理首批跨境人民幣結算業務。

人民幣在全球外匯存底的比重仍小

雖然中國在 2016 年就與俄羅斯簽署人民幣清算安排合作備忘錄，但一直到去年 5 月，外貿人陳俊才開始用人民幣結算俄國客商貿易。陳俊是無錫一家機械製造外貿商的負責人。

陳俊說：「俄烏衝突前一直是美元結算。」去年 5 月起，客戶的支付方式開始改成用盧布直接兌換人民幣，讓他們可以直接收人民幣，免去以往美元兌人民幣的匯率風險。

中俄貿易用人民幣結算背後的推動力，是俄國自去年 3 月以來在外匯存底和主權基金中大幅增持人民幣。

事實上，各國和各地區的人民幣外匯存底，是實際貿易中是否用人民幣結算的重要因素之一。

中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國表示，要推動更廣泛的人民幣結算，就需要各國或各地區擁有更多人民幣外匯。雖然人民幣在全球外匯存底的規模有所增加，但比率仍然很小。

國際貨幣基金（IMF）3 月 31 日發布的「官方外匯儲備貨幣構成（COFER）」數據顯示，去年第 4 季，美元佔全球外匯存底的比重為 58.36%，歐元佔 20.47%、日元佔 5.51%、英鎊佔 4.95%。人民幣在 COFER 中的比率為 2.69%，位居全球第五。

現實挑戰

對中國外貿人來說，使用人民幣結算的動力遠大於顧慮。動力自然是能有效降低匯率波動風險和匯兌成本，顧慮則是在美元升值、利息也較高時期，他們也願意收美元，以獲得更高收益。

魏國文表示，選擇用美元還是用人民幣結算，需要從報價環節就確定，關鍵還是看雙方最初如何協商定價。「我們要把每個產品的美元報價都改成人民幣報價，而如果我們用人民幣報價，競爭對手用美元報價，那麼客戶在選擇時就會根據波動的匯率計算差價，可能會影響拿訂單的競爭力」。

在她的感受裡，多數外商詢問能否用人民幣結算後，仍處於觀望階段。她說：「來問的人很多，最終都會去計算，看用人民幣還是用美元結算哪個更滑算。而且算完後，還是會考慮現實操作中的麻煩，畢竟用美元支付習慣了，改用人民幣需要重新開設人民幣賬戶。」

對俄國、巴西等國客商而言，他們用人民幣結算的意願正在增強，一方面減少對美元的依賴，另一方面，人民幣匯率的穩定與升值趨勢，也凸顯人民幣的避險屬性。