〈稅收統計〉房市吹冷風 土增等三稅目前2月稅收同步衰退

房市吹冷風，根據財政部 9 日公布統計，包括土增稅、契稅及房地合一稅等今年前 2 月稅收同步衰退，其中土增稅的年減額、房地合一稅年減幅雙雙創下歷史新高。

在土增稅部分，2 月稅收 57 億元，較去年同期減少 16 億元、年減 22%，已是連續 11 個月負成長；累計前 2 月實徵淨額 108 億元、年減額 72 億元創下歷史新高，年減幅將近 4 成。

以個別縣市來看，減幅較大的區域主要集中在六都，其中台中市年減 18.6 億元、年減近 6 成；台北市年減 13.9 億元，新北市年減額 8.3 億元，桃園市年減 6.7 億元。

契稅部分，今年前 2 月實徵淨額 19.2 億元，較去年同期減少 7.2 億元，年減幅 27.4%，包括年減金額與年減幅雙雙創下 2017 年以來新高，其中新北市年減 2 億元、台北市年減 1.3 億元、高雄市年減 1.2 億元。

另外，個人房地合一稅部分，累計前 2 月稅收 37.1 億元、年減 14.5%，年減幅同樣創下歷史新高；而減幅前三大均為六都，其中台南市年減幅 44.1%、台北市年減幅 30.6%、台中市年減幅 28.2%。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，受到中央銀行去年連續 4 次升息，提高房地產交易成本，導致市場持續觀望，國內移轉棟數已經連續 5 個月呈現雙位數衰退，加上去年有大額移轉案件墊高基期，導致房產交易稅收較去年衰退。