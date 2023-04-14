中國下一步將封鎖我經濟？國發會：我供應鏈在國際市場具有優勢

中國宣布將針對台灣對中國貿易壁壘啟動調查，市場擔憂中國接下來是否封縮我經濟？對此，國發會主委龔明鑫今 (14) 日強調，台灣在國際間供應鏈擁有不可或缺的重要性，強調政府會把經濟顧好，要外界不必過度擔心。

龔明鑫今 (14) 日出席「2023 物聯網產業大聯盟年會暨展示交流活動」。他表示，台灣過去 40、50 年來所面臨的挑戰從未減少過，即便面臨諸多挑戰，我經濟仍持續茁壯，且台灣長年在國際市場供應鏈扮演不可或缺的關鍵角色，強調政府該做的會持續做，要外界不必過度擔心。

龔明鑫指出，從前幾個月的先行指標來看已有落底的跡象，其中台經院的營業氣候測驗點已經連續 3 個月落底反彈，中經院 2 月 PMI 指數超過 50 呈現擴張狀態，但 3 月又稍微下修，在現況不確定的情況下，後續還必須再觀察。

提到景氣展望，龔明鑫表示，目前國內消費情況已有明顯好轉，加上國境開放希望能有多點觀光客，加上普發現金也開始進行，呼籲大家趕緊將 6000 元花掉，盼能促進經濟成長。

另外，在公共建設部分，我已經連續 3 年執行率超過 95%，今年預計投入的金額約 6000 億元，比去年大幅增加，如果執行率也有 95%，會對經濟成長動能有很大的幫助。