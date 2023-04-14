鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為81.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.15元上修至3.26元，其中最高估值4.22元，最低估值2.38元，預估目標價為81.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.22
|5.18
|5.53
|最低值
|2.38
|2.56
|3.42
|平均值
|3.3
|4.24
|4.47
|中位數
|3.26
|4.77
|4.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|878,911,000
|844,780,000
|703,822,330
|最低值
|708,281,000
|692,018,000
|703,196,000
|平均值
|769,572,970
|741,944,520
|703,509,170
|中位數
|753,202,970
|731,625,200
|703,509,170
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。