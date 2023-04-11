〈台塑四寶業績發表〉集團較去年Q4虧轉盈 僅台化小虧

台塑四寶今 (11) 日公布業績，第一季集團營收 3856.58 億元，季減 5.2%、年減 15%，稅後純益 68.87 億元，較前季虧轉盈、年減 86.6%，其中台塑、南亞、台塑化第一季皆由虧轉盈，台化虧損也正在收斂。

台塑 (1301-TW)

台塑 3 月營收 201.16 億元，月增 13.7%、年減 24%，第一季營收 522 億元，季增 2.2%、年減 26.5%，稅後純益 23 億元，較前季由虧轉盈、年減 85.9%，每股純益 0.37 元。

台塑表示，由於 2 月部分訂單延至 3 月出貨，加上 3 月進入石化產業傳統旺季，同時中國解封後推動房地產刺激政策，帶動 PVC 需求拉升，另外，太陽能模組廠矽料成本下降，推升太陽能 EVA 需求與價格，多動能激勵 3 月營收走高。

整體第一季表現，台塑表示，中國解封後需求快速回升、客戶逢低回補庫存，第一季 EVA、PE、AN 整體銷量較前季成長，石化產品漲價幅度也大於原料乙、丙烯漲幅，利差擴大使第一季轉虧為盈。

南亞 (1303-TW)

南亞 3 月營收 236.4 億元，月增 8.2%、年減 36.1%，第一季營收 657.7 億元，季減 13.2%、年減 35.6%，稅後純益 8.6 億元，較前虧轉盈，年減逾 9 成，每股純益 0.11 元。

南亞表示，客戶經過一段時間庫存調整後，3 月補庫存需求增加，聚酯、電子材料、化工三大產品銷量皆提升，帶動 3 月營收回升。

至於第一季成果，南亞認為，庫存調整持續消化加上中國市場回溫，帶動第一季止跌回穩，整體接單與前季持平，加上認列台塑化轉投資收益由負轉正，帶動獲利回升。

台化 (1326-TW)

台化 3 月營收 294.34 億元，月增 5.1%、年減 19.1%，第一季營收 830.3 億元，季減 3.4%、年減 13%，稅後虧損 7.55 億元，虧損較前季收斂，較去年由盈轉虧，每股純益 -0.13 元。

台化表示，3 月 PX、PTA、OX 等產品價格走強，加上需求回溫、銷售天數增加，帶動 3 月營收成長，整體第一季由於工作天數減少影響營收表現，獲利表現上，儘管產品價格走強，但利差仍不足因而持續虧損，不過虧損幅度已開始收斂。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 3 月營收 605.4 億元，月減 4.1%、年減 12%，第一季營收 1846.4 億元，季減 4%、年減 0.5%，稅後純益 44.35 億元，較前季由虧轉盈，年減 67.5%，每股純益 0.47 元。

台塑化 3 月營收持續下滑，公司表示，主要受油價持續下滑 3 月價格較前月每桶減少 3.4 美元，同時煉油產量較前月減少 1561 桶至 1.35 萬桶，不過烯烴受惠供需逐步恢復，營收較前月小幅成長。

台塑化表示，第一季表現上，煉油事業由於油價下滑拖累該事業營收較前季減少 3.6%；烯烴受惠市況回溫產品均價上漲，產能利用率也增加 2.5%，事業營收成長 4.3%。不過，第一季油價跌幅已放緩、加上烯烴虧損較前季收斂，帶動整體公司獲利由虧轉盈。