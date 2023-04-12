鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為80.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.15元上修至3.16元，其中最高估值4.71元，最低估值2.03元，預估目標價為80.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.71 5.18 5.53
最低值 2.03 2.4 5.53
平均值 3.26 4.1 5.53
中位數 3.16 4.69 5.53

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 888,263,000 844,780,000 703,822,330
最低值 675,665,000 679,980,000 703,822,330
平均值 777,320,220 753,845,880 703,822,330
中位數 773,304,170 744,663,610 703,822,330

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.51 5.19 0.78 3.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		 848,048,496 620,062,326 415,281,764 646,022,809

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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