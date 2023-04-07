鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為81元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.16元，其中最高估值4.71元，最低估值2.03元，預估目標價為81元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.71
|5.18
|5.53
|最低值
|2.03
|2.4
|5.53
|平均值
|3.26
|4.1
|5.53
|中位數
|3.16
|4.69
|5.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|888,263,000
|844,780,000
|703,822,330
|最低值
|675,665,000
|679,980,000
|703,822,330
|平均值
|777,320,220
|753,845,880
|703,822,330
|中位數
|773,304,170
|744,663,610
|703,822,330
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。