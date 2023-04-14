逾1600萬人已領取普發現金6000元 4/17開放郵局提領

根據財政部統計，截至今 (14) 日下午 2 點止，共約 7 成民眾已領取普發現金 6000 元，總計超過 1600 萬人完成領取，目前約 700 多萬人尚未領取；此外，17 日起將新增郵局臨櫃領取的新管道。

普發現金自 4 月 6 日上路以來，統計到今天下午 2 點為止，約 430 萬人為直接入帳、908 萬人選擇登記入帳，另有 276 萬人選擇以 ATM 領取，合計共有 1600 萬人已經完成領取。

為提供民眾多元便利管道領取普發現金，4 月 17 日起到 10 月 31 日止，民眾可在郵局營業時間至郵局櫃檯領取，合計共有 1298 間郵局據點可供領取，其中有 280 間郵局周六營業也可開放領取。

財政部表示，如選擇到郵局領取，必須攜帶發放對象的健保卡，如果委託他人代為領取，除攜帶發放對象健保卡外，代領人亦須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件。

另外，為照顧國內孕產家庭，只要是 10 月 1 日至 12 月 31 日間在國內出生並領有出生證明的國民，備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件，其家屬得於 113 年 1 月 31 日前至郵局領取。

財政部補充，為紓解臨櫃窗口人潮及縮短民眾等候時間，中華郵政公司規劃「郵局領現」第一周，也就是 4 月 17 日到 4 月 22 日期間採分流措施，身分證、居留證尾數為單數者可在星期一、三、五領取；雙數則在星期二、四、六領取，惟年長者、身心障礙者可逕至友善服務櫃檯辦理，免受分流限制。

除郵局以外，民眾還能透過網路登記入帳或至鄰近貼有「全民共享普發現金」識別貼紙之 ATM 機台領取，其中登記入帳從 4 月 11 日起，只要在當天下午 6 時以前上網完成登記，且金融機構帳號無誤，即可當天入帳。