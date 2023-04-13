巴菲特談比特幣：我這輩子看過很多人做傻事

比特幣最近大反攻，今年來大漲超過 80%，但「股神」巴菲特絲毫不為所動，他周三 (12 日) 接受 CNBC 專訪時，把比特幣和加密貨幣比擬為賭博，認為這些人想要一夕致富，是在做傻事。

巴菲特表示，他從小就不喜歡連環信 (chain letter，指以告誡或恐嚇口吻要求收信人轉寄的信函)，不懂強迫人轉發的理由。這位 92 歲的億萬富豪說：「我這輩子看很多人做傻事。我已經多次強調這一點，就像人們喜歡買樂透... 想要一夕致富。」

雖然巴菲特對比特幣的看法和先前並無二致，但最新發言時機，正巧是此一加密貨幣反攻氣勢正旺的時候：比特幣最近漲回 3 萬美元以上，創去年 6 月以來最高價，周三報 30217 美元。不過，比特幣離 2021 年 11 月 65000 美元的歷史高峰還很遠。

CNBC 主持人 Andrew Ross Sorkin 反問巴菲特，已經存在 15 年的比特幣何時會變得一無是處時，巴菲特把比特幣和賭博相比。

比特幣近期絕地反攻，但巴菲特仍看衰。(圖: Shutterstock)

他說：「我 1950 年代在拉斯維加斯度蜜月的時候，看到人們飛了數千英里來到這裡，用最快的速度做一些愚蠢的事。我心想，我要在這個國家致富了。如果人們都在做這些事，我可以更聰明。大家賭性堅強。」

銀行倒閉未完，但存戶無須擔心

巴菲特受訪時，也談到最近的銀行業動盪。他相信，還會有更多銀行倒閉，但是存款戶不必擔心銀行戶頭裏的錢，因為政府已成立保護全美國存款的機制。

他還抨擊金融業承擔不必要的風險並掩飾虧損，例如對長期債券估價以票面價值而非市價計算，以掩飾帳面價值下跌的事實。

巴菲特透露，他因為看到某些銀行財務狀況存在危險訊號，已經賣掉持股。不過他也強調，並未在所有金融機構身上都看到問題。

波克夏 (BRK.B-US) 近年減持或出清大量金融股，包括摩根大通、高盛、富國銀行、PNC Financial、美國合眾銀行 (US Bancorp) 和紐約梅隆銀行。