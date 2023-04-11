巴菲特證實提高日本五大商社持股 考慮加碼投資日股

「股神」巴菲特周二 (11 日) 接受日經新聞專訪，透露已將波克夏 (Berkshire Hathaway) 對日本五大商社持股提高到 7.4%，而且有意加碼日股比重。

巴菲特上回訪日要回溯到 2011 年 8 月，當時他拜訪總部位在福島縣磐城市的金屬切割工具機業者泰珂洛 (Tungaloy)。

巴菲特在東京向日經說：「我們對這筆投資很驕傲。」他透露本周和五家商社會面，討論他們的業務，並強調波克夏對他們的支持。

波克夏曾在 2020 年 8 月揭露，取得日本五大商社各約 5% 股權，這五家公司分別為三菱商事 (Mitsubishi Corp.)、三井物產 (Mitsui & Co.)、住友商事 (Sumitomo Corp.)、伊藤忠商事 (Itochu Corp.) 和丸紅株式會社 (Marubeni Corp.)。

波克夏在去年 11 月把五大商社持股分別提高到 6% 以上，根據日經的報導，目前持股已增至 7.4%。

受此消息激勵，三菱商事周二盤中股價勁揚多達 3%，創 3 月 1 日以來最大漲幅，三井物產、住友商事、伊藤忠商事的漲幅也擴大。

除了入股日企，知情人士透露，波克夏將從最快本周五 (14 日) 提供一批日元債券，使該公司近年發行日元債券的規模增加超過 1 兆日元 (75 億美元)。

巴菲特是知名的價值投資人，偏好買進一小批精挑細選的股票並長期持有，例如 1980 年代買進並抱股至今的可口可樂 (KO-US)。波克夏目前是蘋果 (AAPL-US) 長期大股東，近期則曾多次加碼投資西方石油 (OXY-US)。

截至去年底，波克夏的股票投資總價值 3090 億美元，大部分集中在美股，但巴菲特最近透露有意尋找海外投資機會。