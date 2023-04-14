盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.51%報94.0元，成交2,214張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.51%，14日09:29報94.0元，成交2,214張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲1.8%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.17%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,556 張
- 外資買賣超：+545 張
- 投信買賣超：+680 張
- 自營商買賣超：+331 張
- 融資增減：-274 張
- 融券增減：+168 張
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+25.69%
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原投組報酬率
+19.90%
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投組標的成分
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3693
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