盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.51%報94.0元，成交2,214張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.51%，14日09:29報94.0元，成交2,214張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲1.8%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.17%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,556 張
  • 外資買賣超：+545 張
  • 投信買賣超：+680 張
  • 自營商買賣超：+331 張
  • 融資增減：-274 張
  • 融券增減：+168 張

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