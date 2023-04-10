〈台股盤後〉觀望氛圍+權值股氣虛 量縮小漲39點收在15876.17點

美國非農就業數據略高於預期、中共軍事演習讓市場觀望氛圍升溫，台股今 (10) 日雖開高走高，大盤指數一度攻上 15900 點，但少了電子權值股助攻，指數高檔震盪後略有拉回，終場僅小漲 39.67 點收在 15876.17 點，成交量能低迷僅 1790.70 億元。

台股今天在中小型股帶頭點火下開高走高，在汽車、觀光、電機等族群助威下，早盤一度衝上 15919.76 點，但權值股台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價疲軟，拖累多頭上攻力道，終場僅小漲 39 點作收。

電機族群中，中興電 (1513-TW)、駐龍 (4572-TW) 終場上漲逾 4%，士電 (1503-TW)、羅昇 (8374-TW)、台灣精銳 (4583-TW)、穎漢 (4562-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 終場也有 3% 以上漲幅。

汽車族群中，三陽工業 (2206-TW)、瑞利 (1512-TW) 終場攻上漲停關門，宏旭 - KY(2243-TW) 也有 7% 以上漲幅；其他包括怡利電 (2497-TW)、永新 - KY(4557-TW)、倉佑(1568-TW)、為升(2231-TW) 也在買單敲進下助攻股價收紅。

觀光族群中鳳凰 (5706-TW)、國賓 (2704-TW)、晶華 (2707-TW)、雲品 (2748-TW)、美食 - KY(2723-TW) 終場上漲逾 1%，寒舍 (2739-TW)、雄獅 (2731-TW)、王品 (2727-TW) 也在平盤上震盪整理。