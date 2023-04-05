〈Q2產業前瞻〉餐飲需求暢旺無虞 展店、開新品牌成內需顯學

據經濟部統計，餐飲業前 2 月營業額達 1782 億元，年增 20.6%，並創同期新高，顯示擺脫疫情影響，不僅回到正軌並開始成長，不少餐飲業者也正在大舉徵才、開新品牌和展店，進入第二季後，隨著清明連假、母親節大檔和畢業季陸續到來，疫情期間積壓的餐飲需求持續暢旺無虞。

房仲指出，至去年底餐飲業家數在疫情後成長 12.1%，六都除台北市外，均增加超過 10%，顯示看好餐飲後市的氛圍熱絡。

近來王品 (2727-TW) 股價衝上 300 元價位，成為餐飲股王，反映去年獲利創 5 年來新高，1 月還賺贏去年第四季，王品近期在北市東區開出平價鐵板燒新品牌就饗鐵板燒，持續以燒肉、火鍋、鐵板燒等國人熱愛的餐飲類別做大不同價格的的市場，並設定今年全台總展店上看 50 家。

而瓦城 (2729-TW) 去年底併購美式早午餐廳樂子 thedinner，集團全台總店數達 140 家，瓦城表示，仍積極進行展店腳步，將以「瓦城」和「時時香」為主力，規劃 3 年內再開 60 家新據點，朝 2025 年全台總店數 200 家的目標邁進。

雲品 (2748-TW) 則透過館外餐飲與委託經營管理，深化宴會版圖布局，今年 1 月完成單一場次近 2600 桌的外燴，創大型外燴新紀錄，隨著台中水湳圓觀 5 月起加入營運，在手宴會訂單已看到明年。