小摩：科技股漲勢已失動力 尋找防禦型類股

年初以來全球科技股集體衝高，AI 領域出現一個又一個令人振奮的訊息，科技股儼然成為全球市場的主線。但是摩根大通策略師表示，今年科技股反彈可能已經失去動力，未來半年防禦型類股才是避風港。

摩根大通全球和歐洲股票戰略主管馬鐵卡 (Mislav Matejka) 領導的團隊表示：「我們在去年 10 月曾表示，科技股在大跌後，投資人應該重新考慮科技股，而且當時美國長期殖利率可能已經見頂。但現在的問題是，科技股是否還會繼續推高股市？」

雖然目前摩根大通還不主張做空科技股，分析師們仍然預計，相較於去年的疲軟表現，今年科技股的市場表現將優於去年。

納斯達克綜合指數土年下跌 33.1%，創 2008 年以來最差記錄，道瓊工業平均指數與標普 500 指數的情況也同樣慘烈。市場對經濟和業績的擔憂，加上 Fed 數月以來的升息，導致股市大跌。

但是，雖然分析師預計美國國債殖利率將進一步下降，但他們表示，「目前科技股的反彈似乎已經絕大幅度已消化債券殖利率的下跌預期。」10 年期美債收益率周三 (12 日) 報收 3.43%，低於去年 10 月 4.07% 的高點。

今年，一些分析師已經警告，對投資人來說，湧入科技股可能是一個錯誤，但也有機構與摩根大通的意見相左，像是德意志銀行，該行最近認為將科技股視為安全投資的趨勢將會持續，科技股還有上升空間。

德銀策略師上周表示，即使投資人對科技股的回補助推漲勢，但下一輪應該是「由業績優於預期和預期持續走高推動，這些因素迄今為止缺乏關注」。

摩根大通策略師指出，今年至今，標普 500 指數上漲約 7%，如果剔除科技成分股，漲幅就僅剩 2%。今年來四分之三的市場漲幅來自科技類股。分析師指出，FAANG 今年至今上漲 26%，整體估值比去年 10 月出現實質性的提升。

馬鐵卡指出，在科技股中，投資人應該堅持選擇優質投資標的。但總體而言，「關注電信、公用事業、必需品和醫療保健等純防禦性領域，可能是未來幾個月的最佳選擇。」