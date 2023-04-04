推特藍鳥LOGO換成柴犬！狗狗幣日內吠漲逾20%

推特官網 Logo 從藍鳥換成狗狗幣的柴犬表情圖後，狗狗幣 (Dogecoin) 週一 (3 日) 成為加密市場寵兒，日內價格飆升逾 20%。

鉅亨數據顯示，狗狗幣週一在過去 24 小時內漲幅飆升超過 20%，暫報 0.095 美元，迎來一個多月以來最高價位。

馬斯克把笑話成真，將推特 LOGO 更換換成狗狗幣的柴犬表情圖 (圖片：翻攝馬斯克推特)

在推特官網更替 LOGO 圖案不久後，特斯拉創辦人、推特執行長馬斯克推文證實已兌現承諾，將推特 LOGO 更換，把舊的推特藍鳥圖換成狗狗幣的柴犬表情圖，不過該圖只會出現在一些推特用戶面前。

推特藍鳥 LOGO 換成狗！狗狗幣日內吠漲逾 20% (圖片：翻攝馬斯克推特)

自稱為「狗狗幣教父」的馬斯克長期對狗狗幣情有獨鍾，多年來透過各種方式吹捧狗狗幣，他定期在推特上談論這個加密貨幣，掀起狗狗幣價格波動。

馬斯克 2021 年 12 月推文，將在測試的基礎上接受以狗狗幣購買部分商品，讓當時不斷下跌的狗狗幣起死回生，價格飆升逾 20%。緊接著，馬斯克在去年 1 月以一則「可以用狗狗幣購買特斯拉商品」的推文，狗狗幣價格再飆 15% 以上。

除了特斯拉外，馬斯克去年 7 月宣布旗下無聊公司 (The Boring Company) 的地底隧道「 Vegas Loop」的交通費用可以使用狗狗幣進行支付。他還在去年 10 月宣布將開始販售「世界上最好的香水」 Burnt Hair，並且允許用戶使用狗狗幣購買，每瓶售價 100 美元，預計 2023 年第一季出貨。

馬斯克在去年的財報電話會議上表示，特斯拉依舊持有狗狗幣，沒有進行任何出售，馬斯克也表示，他個人持有狗狗幣。

隨著馬斯克不斷加持，目前狗狗幣是第八大最有價值的加密貨幣，市值超過 130 億美元。

儘管如此，馬斯克也曾經坦言狗狗幣是騙局，導致狗狗幣價格一度跌到谷底，馬斯克拉高倒貨的行徑引起一群狗狗幣投資人心生不滿，在去年對馬斯克提起訴訟，要求賠償 2,580 億美元，也尋求法院下令，禁止馬斯克和他的公司再推廣狗狗幣。

根據今年 3 月 31 日提交給曼哈頓聯邦法院的一份文件，馬斯克及特斯拉的代表律師指出，馬斯克過去的狗狗幣推文都是鬧著玩的，批評狗狗幣投資人沒有詳述馬斯克詐欺細節，僅單憑貼文就提起訴訟求償，根本是在幻想。

狗狗幣圖案的主角名為 Kabosu，是一隻日本母柴犬，Kabosu 的主人佐藤敦子 2010 年 2 月 13 日時在部落格上發布了一系列 Kabosu 的生活照，後來被全球網民瘋狂改圖轉載，成為史上最紅的狗狗迷因圖，也成為狗狗幣圖案的主角。