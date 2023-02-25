拜登政府反壟斷挫敗 FTC放棄阻止Meta的VR收購案

美國貿易委員會 (FTC) 周五 (24 日) 表決，決定放棄阻止 Meta 收購虛擬實境 (VR) 新創業者 Within Unlimited 的最後機會，正式終結這起反壟斷官司，象徵總統拜登任命的反壟斷官員首次重大挫敗，也讓 Meta 獲得最後的勝利。

FTC 去年為了阻止 Meta 收購 Within，在聯邦法院和 FTC 內部法院提起兩起訴訟。美國地方法院法官 Edward Davila 去年 12 月在聖荷西聯邦法庭上裁定，FTC 沒有足夠證據證明本收購案傷害剛萌芽的 VR 產業，此判決雖然沒有直接影響到 FTC 在內部行政法院的官司，但各界一直不確定 FTC 會不會繼續推動行政訴訟。

美國的反壟斷執法機關通常會在聯邦法院駁回禁令請求之後，放棄這類行政訴訟。FTC 發言人拒絕置評，而其之前已經表示不會對地方法院法官 Davila 的判決提出上訴。

這起官司受到廣泛矚目，因為這是 FTC 主席麗娜汗 (Lina Khan) 對四大科技公司 (Meta、Alphabet、蘋果、亞馬遜) 發起的第一樁反壟斷訴訟，具有反對大型科技公司擴張的象徵性地位。不僅如此，FTC 採取罕見的主張，針對剛興起的產業提出競爭性傷害，而非過去通常鎖定的成熟產業，因而成為重要的測試。

Within 的人氣 VR 健身遊戲「Supernatural」是一款以訂閱服務為主的沉浸式健身程式，月費為 20 元美元，每天提供個人化鍛鍊內容、來自世界各地的音樂庫、私人教練和世界各地風景。

Meta 透過多起併購案成為 VR 領域的大咖，對 Within 發起的交易於 2021 年宣布併購，但去年 7 月遭 FTC 提起反壟斷訴訟欲加以阻止。FTC 主張，Meta 擁有資源打造可與 Within 匹敵的服務，卻選擇透過收購成為 VR 產業龍頭。

然而，地方法院法官並未完全推翻 FTC 的主張，認可了 FTC 一項理論，即併購雖然不會立即傷害競爭，但未來若有此可能性，就應該禁止。

FTC 委員之一、民主黨人 Rebecca Kelly 說：「法官基本上在每個法律問題都站在 FTC 這一邊，並提出非常明確的意見，代表我們解釋法律的方式是正確的。」

另一方面，Meta 已在 2 月 8 日正式完成收購 Within。Meta 發言人周五說：「我們對 Wthin 團隊加入感到興奮，也很期待與他們的人才合作，讓 VR 健身的願景成為現實。」

Meta(META-US) 周五股價收黑，下跌 0.96% 至每股 170.39 美元，但今年來至周五仍上漲逾 36%。