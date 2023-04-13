凱基證拓財管版圖 首度推結合癌症險與意外險小資專案

凱基證券今 (13) 日宣布，與美商安達產險、凱基保經共同合作與設計，首度推出結合癌症險與意外險的「凱基護身福祿專案」，一年保費僅不到 6000 元，藉此進一步滿足年輕客群所需。

圖表：凱基證提供。

凱基證說明，凱基護身福祿專案保障內容涵蓋初次罹患癌症、癌症身故、意外身故或意外失能等多項保障，對於 20 多歲剛畢業的職場新鮮人來說，一年保費不到 6000 元，即可獲最高 200 萬元的癌症身故保障和最高 300 萬元的意外身故保障等，還可選擇附加意外實支實付。

凱基證財富管理副總阮建銘表示，面對癌症和意外這兩大難以預料的人身風險，建議在預算有限的情況下，可透過一年期定期險來補足保障，特別是在年紀輕、責任重之際，定期險保費較終身險便宜，又可發揮保障效益。

以 22 歲畢業男大生為例，投保凱基護身福祿專案並選擇附加意外實支實付，首年度保費為 5466 元，透過近期全民普發 6000 元來規劃仍有餘，在癌症等待期 90 天後，即享有癌症相關保障，而意外保險則無等待期，享有整年度的意外相關保障。

據衛生福利部統計，從 15 歲的年輕人至 44 歲的青壯年的前三大死因，皆涵蓋癌症和事故傷害，凱基證指出，考量人生各階段的風險無所不在，力求解決客戶痛點、主動量身訂製解決方案，建議青壯年族群在進行投資理財時，也注重好風險管理。