凱基示警台股行情是無基之彈！恐於2月底前逼近滿足點

凱基投顧今 (16) 日出具報告指出，市場主要是著眼跌深的短期操作，維持台股今 (2023) 年呈「先蹲後跳」看法，預計本波股價和基本面背離的行情將於 2 月底前逼近滿足點，呼籲投資人須審慎操作，留意市場波動風險。

圖表：凱基證提供。

台股金兔年強彈收復萬五關卡，歐美市場同樣呈強勢反彈格局，反觀今年獲利有望逆勢增長的東協市場，今年以來股價表現卻敬陪末座，凱基投顧認為，國際資金今年以來大幅回補台灣和韓國兩地股市，但僅微幅調節東協市場，意味只是著眼跌深行情的短期操作，維持台股今年呈「先蹲後跳」看法。

凱基投顧進一步說明，2023 年至今全球股市漲幅最大者依序為費半、那斯達克、韓股、台股，幅度分別為 19%、12%、10%、10%，此四大市場恰好是去年表現墊底者。

由於上述四大指數成分股今年預估獲利普遍呈現顯著衰退，且台股和韓股的衰退幅度更達 20% 以上，但股價和基本面出現背離行情迄今已超過 3 個月，觀察過往兩者的背離行情最多延續 4 個月，因此，凱基投顧預期，本波背離行情將於 2 月底前逼近滿足點。

對於全球經濟復甦的時間點，目前市場樂觀派預估將年第一季觸底、第二季回溫、下半年復甦，凱基投顧認為，儘管股價總是領先基本面約 3-6 個月落底，但若全球經濟步入衰退，復甦預估難太過樂觀。

另一方面，須留意目前預估台股本益比已近 16 倍，超出長期平均水準 14 倍，意味股價相當程度反映基本面強勁復甦的樂觀預期，後續修正風險仍高。

此外，全球股市本波反彈相當程度來自空單回補，從芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 選擇權 put/call 未平倉比率可見，已由年初 120% 降至目前 60%，但此數值正逼近 50% 以下的歷史極端值區域，意味接下來的空頭回補力道將逐漸消退。

凱基投顧強調，本波全球股市反彈應屬典型「無基之彈」，持續建議投資人採取防禦型操作，優先布局高殖利率類股。