盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.09%報97.9元，成交1,758張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.09%，12日09:06報97.9元，成交1,758張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲3.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.3%。櫃買指數上漲1.44%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-218 張
  • 外資買賣超：-1,506 張
  • 投信買賣超：+1,171 張
  • 自營商買賣超：+117 張
  • 融資增減：+232 張
  • 融券增減：+74 張

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