盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.09%報97.9元，成交1,758張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.09%，12日09:06報97.9元，成交1,758張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲3.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.3%。櫃買指數上漲1.44%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-218 張
- 外資買賣超：-1,506 張
- 投信買賣超：+1,171 張
- 自營商買賣超：+117 張
- 融資增減：+232 張
- 融券增減：+74 張
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+21.53%
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原投組報酬率
+15.97%
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投組標的成分
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1513
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